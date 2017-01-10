Карантин по бешенству действует в Новгородской области

Карантин по бешенству начал действовать на территории двух районов Новгородской области.

В Волотовском и Солецком районах его ввели из-за выявления очага бешенства среди диких животных. В частности, случай заболевания был зафиксирован у енотовидной собаки на одном из подворий в поселке Волот.

Как передает Новгород.ру, в карантине 48 деревень Волотовского района и шеcть — Солецкого. Меры снимут лишь после 28 февраля.

За это время специалисты должны вакцинировать домашних животных, выявить больных, а также обследовать все охотничьи угодья.

До марта жителям этих районов запрещено вывозить за пределы диких и домашних животных, ввозить тех, кто не прошел вакцинацию против бешенства, торговать животными и устраивать выставки кошек и собак.