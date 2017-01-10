Медведев поддержал инициативу о санации банка «Пересвет»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказался в пользу санации банка «Пересвет». Об этом сообщил председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.



«Мы получили поддержку от Дмитрия Медведева. Хочу сказать, что являясь председателем «Экспоцентра», который, в свою очередь, имеет 24,4% доли в банке «Пересвет», считаю необходимым провести санацию банка», — приводит ТАСС заявление главы объединения.

Банк «Пересвет» был зарегистрирован 13 октября 1992 года, кредитная организация связана с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежит религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)», 13% — у ООО «Содействие», 24,4% — у АО «Экспоцентр».

По данным на 1 октября 2016 года, активы банка составляли 200,3 млрд рублей. Объем клиентских средств — 99,9 млрд рублей, из которых 77,4 млрд рублей — средства корпоративных клиентов, а 22,4 млрд рублей — средства физических лиц.