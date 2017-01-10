Эпидемия гриппа и ОРВИ объявлена в Оренбурге

Эпидемический порог почти на 84% превысили в Оренбурге уровни заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.



Причем это относится ко всем возрастным группам.



Только за прошлую неделю в городе было зарегистрировано около 6 тыс. случаев заболевания, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Что касается ситуации в области, то в последнюю неделю уходящего года в регионе зафиксировали активность вирусов гонконгского гриппа и гриппа типа В. Их доля составляет более 50% из вирусов всех типов.

В связи с этим областные власти приняли ряд профилактических мер.



В частности, каникулы в школах решено продлить. Отменены все культурные и спортивные мероприятия, которые предусматривают массовое скопление людей в закрытых помещениях.