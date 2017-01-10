Омский храм просит помощи у прихожан для оплаты услуг ЖКХ

Служители прихода священномученика Сильвестра в Омске просят помощи у прихожан в оплате долга за услуги ЖКХ.



Сумма составляет более 240 тыс. рублей. Если долг не будет погашен до 13 января, в храме отключат отопление, сообщает РИА «Омск-информ».

Просьба о помощи размещена на официальной странице храма в одной из социальных сетей.

«Нужно собрать 242 827 рублей. Иначе будут ограничивать! Да не оскудеет рука дающего!» — цитирует агентство текст сообщения.

Служители подтверждают правдивость своих требований сканом уведомления АО «Омск РТС», в котором говорится о частичном ограничении режима потребления энергии.

По данным агентства, приход должен был не платить несколько лет за ЖКУ, чтобы накопить такую большую задолженность.