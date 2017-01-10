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ФБР: Республиканская партия также подверглась кибератакам

Об этом директор бюро Джеймс Коми заявил на слушаниях в сенате

Директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что Республиканская партия подвергалась кибератакам, в которых США обвинили Россию.

Об этом он заявил на слушаниях в сенате.

По словам Коми, были зафиксированы успешные атаки «на некоторые группы или кампании национального уровня» партии, а также «некоторые частично успешные атаки на старые сервера национального комитета Республиканской партии», передает «РИА Новости».

При этом он отметил, что не обладает сведениями о том, что аналогичным атакам подвергалась президентская кампания Дональда Трампа.

Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о «российском вмешательстве» в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

ФБР: Республиканская партия также подверглась кибератакам

Об этом директор бюро Джеймс Коми заявил на слушаниях в сенате

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