ФБР: Республиканская партия также подверглась кибератакам

Директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что Республиканская партия подвергалась кибератакам, в которых США обвинили Россию.

Об этом он заявил на слушаниях в сенате.

По словам Коми, были зафиксированы успешные атаки «на некоторые группы или кампании национального уровня» партии, а также «некоторые частично успешные атаки на старые сервера национального комитета Республиканской партии», передает «РИА Новости».

При этом он отметил, что не обладает сведениями о том, что аналогичным атакам подвергалась президентская кампания Дональда Трампа.

Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о «российском вмешательстве» в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств.