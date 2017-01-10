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Украинские силовики попытались прорваться к северу от Донецка

Силы ДНР были вынуждены открыть ответный огонь

Украинские силовики попытались прорваться через оборонительные позиции сил самопровозглашенной ДНР и захватить пункт Спартак севернее Донецка. Об этом сообщил представитель министерства обороны республики.

«Командование ВСУ (вооруженных сил Украины) сегодня в 18.45 после артиллерийской подготовки с применением 122-миллиметровых снарядов предприняло попытку захвата населенного пункта Спартак и наших позиций тремя группами численностью по десять человек при поддержке минометов и огня из двух танков», — приводит «РИА Новости» сообщение собеседника агентства.

Он пояснил, что силы ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия. В результате, по предварительным данным, были ранены трое украинских военнослужащих.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Украинские силовики попытались прорваться к северу от Донецка

Силы ДНР были вынуждены открыть ответный огонь

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