Украинские силовики попытались прорваться к северу от Донецка

Украинские силовики попытались прорваться через оборонительные позиции сил самопровозглашенной ДНР и захватить пункт Спартак севернее Донецка. Об этом сообщил представитель министерства обороны республики.



«Командование ВСУ (вооруженных сил Украины) сегодня в 18.45 после артиллерийской подготовки с применением 122-миллиметровых снарядов предприняло попытку захвата населенного пункта Спартак и наших позиций тремя группами численностью по десять человек при поддержке минометов и огня из двух танков», — приводит «РИА Новости» сообщение собеседника агентства.

Он пояснил, что силы ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия. В результате, по предварительным данным, были ранены трое украинских военнослужащих.