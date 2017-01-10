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Глава ЦРУ заявил о предупреждениях по поводу кибератак в адрес ФСБ

Джон Бреннан ранее якобы сообщал российским коллегам, что они «играют с огнем»

По словам директора ЦРУ Джона Бреннана, он предупреждал своих коллег из ФСБ России по вопросу хакерских атак. В том числе он беседовал об этом с руководителем Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым.

«Я говорил им о том, что они играют с огнем», — приводит слова Бреннана на совещании сената США по разведке «РИА Новости».

Руководитель ФБР отметил, что в ответ сотрудники ФСБ отрицали какую-либо причастность к кибератакам.

Доказательств участия России в компьютерных взломах у американских спецслужб по-прежнему нет. Тем не менее три дня назад в США вышел доклад ФБР, ЦРУ и АНБ, в котором содержатся новые обвинения. Отсутствие фактического материала представители ведомств объясняют засекреченностью данных.

Скандал по поводу кибератак длится с октября 2016 года. По утверждению американских властей, российские хакеры повлияли на работу серверов Демократической партии, чтобы обеспечить победу кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Глава ЦРУ заявил о предупреждениях по поводу кибератак в адрес ФСБ

Джон Бреннан ранее якобы сообщал российским коллегам, что они «играют с огнем»

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