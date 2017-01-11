Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Глава нацразведки США: у нас нет данных о влиянии кибератак на выборы

По утверждению Джеймса Клеппера, главная цель инициаторов кибератак состояла в том, чтобы посеять сомнения в американском обществе

Директор национальной разведки США Джеймс Клеппер признал, что у ведомства отсутствуют доказательства того, что кибератаки, якобы осуществленные хакерами из России, могли повлиять на исход выборов в США.

«У нас нет данных о влиянии кибератак на голоса избирателей», — приводит слова Клеппера, сказанные перед конгрессменами, «Интерфакс».

Тем не менее Клеппер утверждает, что главная цель инициаторов кибератак состояла в том, чтобы посеять сомнения в американском обществе.

Читайте также:

Американская разведка: «Русские традиционно вмешиваются в выборы»

Известия // среда, 11 января 2017 года

Глава нацразведки США: у нас нет данных о влиянии кибератак на выборы

По утверждению Джеймса Клеппера, главная цель инициаторов кибератак состояла в том, чтобы посеять сомнения в американском обществе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке