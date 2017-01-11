Глава нацразведки США: у нас нет данных о влиянии кибератак на выборы

Директор национальной разведки США Джеймс Клеппер признал, что у ведомства отсутствуют доказательства того, что кибератаки, якобы осуществленные хакерами из России, могли повлиять на исход выборов в США.

«У нас нет данных о влиянии кибератак на голоса избирателей», — приводит слова Клеппера, сказанные перед конгрессменами, «Интерфакс».

Тем не менее Клеппер утверждает, что главная цель инициаторов кибератак состояла в том, чтобы посеять сомнения в американском обществе.