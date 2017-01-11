Расстрелявший прихожан церкви в США осужден на смертную казнь

В США вынесен приговор по делу Дилана Руфа, в 2015 году убившего девять темнокожих прихожан в городе Чарлстон, штат Южная Каролина. Преступник осужден на смертную казнь.

Решение было принято судом присяжных во вторник, сообщает Reuters.

В июне 2015 года 22-летний Дилан Руф устроил расстрел в церкви Чарлстона, объявив «расовую войну». Его жертвами стали девять темнокожих верующих.

В декабре 2016 года он был признан виновным по 33 статьям обвинения. Несмотря на доводы защиты в пользу избрания наказанием пожизненного заключения, Руфу был вынесен смертный приговор.