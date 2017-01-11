Судьба российского бюджета будет решаться при помощи новой инстанции

В январе 2017 года в России планируется учредить новый финансовый институт, который станет арбитром по вопросам формирования федерального бюджета. Благодаря этой инстанции должна быть скоординирована работа Министерства финансов и Министерства экономического развития.

Координировать работу бюджетного арбитра будет либо президент и его администрация («американская модель»), либо правительство («британская модель»).

Традиционно затруднения в сотрудничестве министерств вызываются тем, что Минфин ограничивает выделение средств на проекты, которые разрабатывает Минэкономразвития. Третьей примиряющей стороной в этом конфликте как раз и станет новый орган, идея которого в конце декабря была одобрена на заседании научного совета при Совете безопасности.

Как сообщил источник «Известий», принимавший участие в заседании, при такой организации работы целью федерального бюджета станет не техническая консолидация, а рост ВВП.

Подробнее — в материале «Известий»: В России может появиться бюджетный арбитр

