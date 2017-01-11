Мутко: NADO должны собирать мочу, а не вмешиваться в политику

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что Национальные антидопинговые организации (NADO), призвавшие отстранить российских спортсменов от соревнований и лишить страну всех международных турниров, должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику.

«Антидопинговые организации должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Также вице-премьер добавил, что каждый должен заниматься своим делом, а политические вопросы находятся не в ведении антидопинговых организаций, а в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК).

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