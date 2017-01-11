Будущий госсекретарь США обвинил РФ в игнорировании интересов Америки

Американский бизнесмен Рекс Тиллерсон, бывший глава Exxon Mobil, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, обвинил РФ в том, что она, пытаясь завоевать уважение на мировой арене, игнорирует интересы Америки. Об этом сообщается в тексте доклада к сенату для слушания в среду.

Грядущее слушание будет посвящено утверждению кандидатуры предпринимателя на пост госсекретаря.

«Недавние действия России, когда она завоевывала уважение и место на глобальной арене, игнорировали американские интересы», — говорится в тексте, который приводит Washington Post.

Перечисляя самые серьезные вызовы для внешней политики США, Тиллерсон также упоминает о России — сразу после Китая, «экономическая мощь которого на международной арене привела в одинаковой степени к сотрудничеству и соперничеству». После этого вероятный будущий госсекретарь пишет о радикальном исламе, Иране и Северной Корее.