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Карантин вводится в школах и детсадах Челябинска с этого дня

Меры связаны с неблагополучной ситуацией по гриппу и ОРВИ, которая сложилась в регионе

В Челябинской области во всех школах с 1 по 11 классы приостанавливается учебный процесс.

Также временно закрываются все детские сады.

Решение было принято городскими властями в связи с неблагополучной ситуацией по гриппу и ОРВИ.

Как заявили ранее в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас эпидпорог в городе превышен на 38% по всем возрастным группам.

Карантин продлится до 14 января включительно.

В пятницу пройдет еще одно заседание экстренного штаба, на котором будет решено, продлятся ли далее профилактические меры, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Под карантин уже попали школы Магнитогорска и Миасса.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Карантин вводится в школах и детсадах Челябинска с этого дня

Меры связаны с неблагополучной ситуацией по гриппу и ОРВИ, которая сложилась в регионе

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