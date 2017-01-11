Карантин вводится в школах и детсадах Челябинска с этого дня

В Челябинской области во всех школах с 1 по 11 классы приостанавливается учебный процесс.



Также временно закрываются все детские сады.



Решение было принято городскими властями в связи с неблагополучной ситуацией по гриппу и ОРВИ.

Как заявили ранее в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас эпидпорог в городе превышен на 38% по всем возрастным группам.

Карантин продлится до 14 января включительно.

В пятницу пройдет еще одно заседание экстренного штаба, на котором будет решено, продлятся ли далее профилактические меры, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Под карантин уже попали школы Магнитогорска и Миасса.