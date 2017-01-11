Назарбаев сообщил о намерениях Казахстана в составе Совбеза ООН

Президент республики Нурсултан Назарбаев обратился к членам Совета Безопасности ООН с обращением на тему политики своей страны в рамках организации. Глава государства заверил, что Казахстан постарается создать условия для предотвращения глобальной войны.

«Усилия Казахстана в Совете Безопасности будут направлены на всемерное создание условий для предотвращения и полного устранения угрозы глобальной войны через снижение степени военного противостояния на глобальном и региональном уровнях»,— гласит текст обращения, обнародованный пресс-службой МИД Казахстана.

По мнению Назарбаева, главной проблемой человечества в XXI веке является отказ от войн как способа решение проблем между державами.

Также президент сообщил о намерении Казахстана содействовать в развитии миротворческой роли ООН, наращивая свое присутствие в миссиях организации. В частности Назарбаев отметил, что Казахстан во время членства в Совете будет посильно участвовать в решении палестино-израильского конфликта и других противостояний на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове, на постсоветском пространстве, в Африке и Азии.

Назарбаев рассказал, что намерен предложить странам ООН разработку Астанинского кодекса поведения при проведении международных антитеррористических операций.



В 2017-18 годах Казахстан будет входить всостав непостоянных членов Совета безопасности ООН.