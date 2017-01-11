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Трамп призвал к немедленной отмене Obamacare

Избранный президент США считает реформу здравоохранения катастрофой

Избранный президент США Дональд Трамп призвал республиканцев быстрее решать вопрос с немедленной отменой и заменой реформы здравоохранения (так называемой Obamacare) в стране.

«Нам нужно заняться делом. Obamacare была катастрофой», — заявил Трамп газете New York Times.

Издание также сообщает, что будущий глава государства выступил с требованием провести голосование по отмене реформы «возможно, на следующей неделе». При этом он заверил, что замена Obamacare будет «проведена в кратчайшие сроки или единовременно», добавив, что не примет задержку в более чем несколько недель.

Реформа, получившая неформальное название Obamacare, предполагает малоимущим субсидии на медицинскую страховку, при этом всем американцам необходимо покупать медстраховку.

Здравоохранение в США является самым дорогим в мире.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Трамп призвал к немедленной отмене Obamacare

Избранный президент США считает реформу здравоохранения катастрофой

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