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Донской: заморозка добычи нефти подтолкнет ее к $60-65 за баррель

Об этом министр природных ресурсов и экологии России заявил на открытии визит-центра «Байкал заповедный» в Бурятии

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской дал символический старт Году экологии в России, открыв в Бурятии визит-центр «Байкал заповедный».

В ходе выступления министр сообщил, что приостановка добычи подтолкнет нефть марки Вrеnt в среднесрочной перспективе к цене $60-65 за баррель. Он также подчеркнул, что решение о заморозке сбалансирует мировой рынок. Растущий спрос на сырье призваны компенсировать излишки в 1-1,5 млн баррелей в сутки.

В торжественном мероприятии открытия визит-центра также приняли участие лава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также руководители особо охраняемых природных территорий и Байкальского управления Росприроднадзора, передает ТАСС.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Донской: заморозка добычи нефти подтолкнет ее к $60-65 за баррель

Об этом министр природных ресурсов и экологии России заявил на открытии визит-центра «Байкал заповедный» в Бурятии

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