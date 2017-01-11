В Амурской области заработала международная ледовая переправа

Она соединяет российский поселок Поярково и китайский Сюньке
Уже десятая ледовая переправа заработала в Амурской области. О
на является международной и соединяет поселок Поярково и населенный пункт Сюнке в КНР.
Накануне завершилась работа специальной комиссии, которая признала дорогу соответствующей всем техническим требованиям, сообщает ИА «Амур.инфо».
Сейчас проехать по льду Амура в этом районе могут автомобили с массой не более 20 т.
Чуть ранее переправиться через Амур в Китай стало возможным в Благовещенском районе. Там открыли сезонную дорогу Благовещенск – Хэйхэ.