Лед Амура готов к международному хоккейному матчу «Содружество»

В эту субботу, 14 января, на льду Амура пройдёт международный матч по хоккею.



По периметру ледового поля выставят квадроциклы, спасательные и пожарные автомобили, а также снегоходы.



Безопасность проведения поединка будут обеспечивать спасательные службы, полицейские и водолазы.

Ранее в местном МЧС АИ «Амур.инфо» объяснили, почему для проведения поединка был выбран январь. К этому времени лед на Амуре достигает максимальной толщины. На сегодня – это 50 см.

В очередной раз проверка пройдет накануне соревнования, 13 января.

Напомним, на лед выйдут амурские спортсмены из команд «Союз», «Форвард», «Амурские рыси», а также китайские хоккеисты.

В последний раз международный матч проводился в Благовещенске в 1954 году. Тогда российские и китайские хоккеисты встретились на стадионе «Спартак».



На льду реки подобных соревнований еще не было за всю историю, уточняет агентство.