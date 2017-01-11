Лед Амура готов к международному хоккейному матчу «Содружество»

За безопасностью во время игры будут следить спасатели, пожарные и водолазы
В эту субботу, 14 января, на льду Амура пройдёт международный матч по хоккею.
По периметру ледового поля выставят квадроциклы, спасательные и пожарные автомобили, а также снегоходы.
Безопасность проведения поединка будут обеспечивать спасательные службы, полицейские и водолазы.
Ранее в местном МЧС АИ «Амур.инфо» объяснили, почему для проведения поединка был выбран январь. К этому времени лед на Амуре достигает максимальной толщины. На сегодня – это 50 см.
В очередной раз проверка пройдет накануне соревнования, 13 января.
Напомним, на лед выйдут амурские спортсмены из команд «Союз», «Форвард», «Амурские рыси», а также китайские хоккеисты.
В последний раз международный матч проводился в Благовещенске в 1954 году. Тогда российские и китайские хоккеисты встретились на стадионе «Спартак».
На льду реки подобных соревнований еще не было за всю историю, уточняет агентство.