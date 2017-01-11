Запуск самой компактной ракеты в мире отложили из-за сильного ветра

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отложило запуск ракеты-носителя SS-520 с коммуникационным спутником TRICOM1, который был запланирован на 11 января.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», главной причиной переноса пуска самой компактной ракеты в мире стали плохие погодные условия, а именно сильный ветер. Дата нового запуска пока не называется, известно, что он должен состояться после 14 января.

JAXA отмечает, что длина трехступенчатой ракеты-носителя SS-520 составляет всего 9,54 м, диаметр — 52 см, а вес — 2,6 т.



За счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов JAXA удалось максимально сократить стоимость разработки ракеты и ее запуска. Общие расходы не превышают¥ 400 млн иен ($3,6 млн).



Размеры ракеты и спутника позволили в десятки раз сократить расходы на разработку и запуск. Они составили всего ¥400 млн ($3,47 млн). Для сравнения запуск тяжелой ракеты-носителя H2A, которая преимущественно используется в японской космической программе, обходится в ¥10 млрд (около $90 млн).



JAXA рассчитывает, что мини-ракеты откроют японским космическим технологиям дорогу на мировой рынок коммерческих запусков малых спутников.

