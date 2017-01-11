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772 тыс. автомобилей марок Honda и Acura отзовут в США

Причиной такого решения стали дефектные подушки безопасности, которые могут быть опасны для пассажиров

Международная промышленная компания Honda Motor Co. приняла решение об отзыве 72 тыс. автомобилей марок Honda и Acura в США.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на американские СМИ, причиной отзыва стала неисправность подушек безопасности, произведенных Takata Corporation. 

Программа отзыва распространяется, в частности, на модели Honda Accord 2008–2012 годов выпуска, Honda Civic 2006–2011 годов, Honda Fit 2007–2012 годов, а также Honda Insight 2010–2012 годов.

Японский производитель систем безопасности для автомобилей Takata в 2014 году уже попадал в центр скандала. Тогда стало известно, что его подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины. 

Доказано, что из-за бракованных подушек погибли как минимум восемь человек, сотни пострадали. Всего было выпущено почти 300 млн экземпляров потенциально опасных устройств.

Известия // среда, 11 января 2017 года

772 тыс. автомобилей марок Honda и Acura отзовут в США

Причиной такого решения стали дефектные подушки безопасности, которые могут быть опасны для пассажиров

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