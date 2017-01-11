Музей «Звездных войн» построят в Лос-Анджелесе

Американский кинорежиссер Джордж Лукас заявил о намерении построить Музей нарративного искусства, центральное место в экспозиции которого займет коллекция экспонатов со съемок «Звездных войн». Об этом на своей страничке в соцсети сообщил мэр города Эрик Грасетти.

По предварительным подсчетам, стоимость проекта составит $1,5 млрд — почти треть состояния Джорджа Лукаса, который стал самой богатой знаменитостью 2016 года. Состояние Лукаса Forbes оценил в $4,5 млрд, сообщает РЕН ТВ.