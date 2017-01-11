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Морозы в разы увеличили выручку череповецких автомагазинов

Водители опустошали прилавки в надежде купить то, что поможет завести машину

Сильные морозы, пришедшие в Вологодскую область в эти дни, сильно повлияли на объем продаж череповецких автомобильных магазинов.

Как сообщает ресурс Cpv.ru со ссылкой на продавцов, сейчас прилавки практически пусты. Автовладельцы за время морозов раскупили аккумуляторы, провода прикуривания, зарядные устройства и антифризы.

В самые холодные дни выручка составляла около 350 тыс. рублей. Это более чем в два раза больше показателя в обычные дни.

Кроме того, о рекордах продаж в эти дни заявили и магазины бытовой техники. Там сметали комнатные обогреватели.

Напомним, в прошедшие новогодние каникулы в некоторых областях Вологодской области температура опускалась ниже 38 градусов, достигая максимума за последние несколько лет.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Морозы в разы увеличили выручку череповецких автомагазинов

Водители опустошали прилавки в надежде купить то, что поможет завести машину

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