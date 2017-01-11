ЛДПР предлагает сократить и поменять текст гимна РФ

По мнению Владимира Жириновского, шесть куплетов — это очень много
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением о сокращении гимна Российской Федерации и об изменении его текста.
«Мне кажется, надо поправить. Шесть куплетов — получается очень долго, оставить три куплета и припев четвертым. Пусть комитет [Госдумы] по культуре этим займется», — сказал политик в ходе выступления на пленарном заседании, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Жириновский также добавил, что «содержание [гимна] не самое лучшее».
«Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано», — подчеркнул лидер ЛДПР.