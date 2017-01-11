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ЛДПР предлагает сократить и поменять текст гимна РФ

По мнению Владимира Жириновского, шесть куплетов — это очень много

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением о сокращении гимна Российской Федерации и об изменении его текста.

«Мне кажется, надо поправить. Шесть куплетов — получается очень долго, оставить три куплета и припев четвертым. Пусть комитет [Госдумы] по культуре этим займется», — сказал политик в ходе выступления на пленарном заседании, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Жириновский также добавил, что «содержание [гимна] не самое лучшее».

«Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Известия // среда, 11 января 2017 года

ЛДПР предлагает сократить и поменять текст гимна РФ

По мнению Владимира Жириновского, шесть куплетов — это очень много

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