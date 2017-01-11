Парусник «Крузенштерн» ушел на ремонт

Лишь в мае в Калининград вернется парусник «Крузенштерн».



В Балтийское море с новыми курсантами на борту он выйдет в конце апреля, заходя в порты Польши, Германии и Норвегии, сообщает ресурс «Клопс.Ru».



Сейчас парусник пришвартовался у доков Светловского судоремонтного завода. Это необходимо в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства.



Специалисты будут проверять пожарное оборудование, системы связи, спасательные и технические средства.



Работы по проверке и ремонту парусника должны быть завершены в срок, поскольку «Крузенштерн» планирует принять участие в Международной парусной регате. Она должна пройти в летние месяцы.



Команда «Крузенштерна» хочет завершить сезон походов в конце октября. Судно должно зайти в порты Германии, Эстонии и Латвии.

