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Парусник «Крузенштерн» ушел на ремонт

Работы продлятся до конца апреля

Лишь в мае в Калининград вернется парусник «Крузенштерн».

В Балтийское море с новыми курсантами на борту он выйдет в конце апреля, заходя в порты Польши, Германии и Норвегии, сообщает ресурс «Клопс.Ru».

Сейчас парусник пришвартовался у доков Светловского судоремонтного завода. Это необходимо в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства.

Специалисты будут проверять пожарное оборудование, системы связи, спасательные и технические средства.

Работы по проверке и ремонту парусника должны быть завершены в срок, поскольку «Крузенштерн» планирует принять участие в Международной парусной регате. Она должна пройти в летние месяцы.

Команда «Крузенштерна» хочет завершить сезон походов в конце октября. Судно должно зайти в порты Германии, Эстонии и Латвии.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Парусник «Крузенштерн» ушел на ремонт

Работы продлятся до конца апреля

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