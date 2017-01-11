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Джазмен Бадди Греко умер в Лас-Вегасе

Известному пианисту и певцу было 90 лет

В Лас-Вегасе на 91-м году жизни скончался джазовый музыкант Бадди Греко.

О причинах смерти пока не сообщается, передает Лента.ру.

Пианист и певец стал популярным благодаря своей версии песни The Lady Is A Tramp, написанной в 1937 году для мюзикла Babies In Arms композитором Ричардом Роджерсом и поэтом Лоренсом Хартом.

Греко ездил на гастроли с другим джазменом — кларнетистом и дирижером Бенни Гудманом, которого называли королем свинга.

Кроме того, он выступал с певицами Эллой Фицджеральд, Розмари Клуни и Линой Хорн.

За свою музыкальную карьеру Греко записал более 60 альбомов.

Среди самых известных его песен — Buddy Greco and His Jazz Friends, Around the World и Girl Talk.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Джазмен Бадди Греко умер в Лас-Вегасе

Известному пианисту и певцу было 90 лет

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