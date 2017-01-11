ЕС может ужесточить правила для интернет-мессенджеров

Евросоюз обнародовал проект документа, который предполагает, что пользователи получат больше контроля за настройками конфиденциальности в различных мессенджерах.



Как сообщает агентство Bloomberg, новый законопроект может коснуться такие интернет-сервисы, как WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage и Viber.



Как уточняется, интернет-компании должны будут гарантировать конфиденциальность общения своих клиентов и запрашивать их согласие, перед тем как использовать их данные для предоставления персонализированной рекламы.



Помимо прочего, новый законопроект предусматривает возможность использования компаниями такой личной информации, как, например, длительность разговоров или местоположение для предоставления пользователям дополнительных сервисов.



Вице-президент ЕС по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип заявил, что тем самым власти хотят обеспечить конфиденциальность электронных коммуникаций и частной жизни.



По его словам, разработанный документ поможет достичь «правильного баланса»: обеспечит высокий уровень защиты для пользователей и позволит компаниям вводить инновации.

