Триумф патриарха

Юрий Николаевич Григорович именует себя просто: русский хореограф. Однако почитатели народного артиста, характеризуя его творческий путь, предпочитают более пафосные словосочетания. «Эра Григоровича» — так называется выставка, открывшаяся в ГЦТМ имени Бахрушина к 90-летию мастера.

— Название выставки родилось естественно, не от того, что нас увлекает высокий стиль. Мы просто так думаем. Уверены, что также считают миллионы людей, которые благодаря вашим, Юрий Николаевич, спектаклям обрели живое соприкосновение с искусством балета, — сказал на церемонии открытия генеральный директор театрального музея и один из кураторов экспозиции Дмитрий Родионов.

Григорович прошелся по всем трем залам, задержался у некоторых экспонатов, ответил на вопросы журналистов и поклонников. Было шумно и людно — не каждый день удается лицезреть патриарха русского балета. А вот подробно изучить эту действительно неординарную выставку стоит именно сейчас, когда схлынул поток каникулярных посетителей. Афиши, фотографии, рисунки и портреты, костюмы, макеты, бутафория из мастерских Большого театра, видеопроекции спектаклей… Каждая позиция заслуживает внимания, а все вместе они охватывают без малого 75 лет творческого пути хореографа.

Фото: пресс-служба Театрального музея им. А.А.Бахрушина

В первом зале царствует хронология — материалы о знаменитых постановках Григоровича расположены по годам: «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спартак» и далее, вплоть до последнего создания хореографа — «Золотого века». Для желающих ознакомиться с его первыми опытами приготовлены старые афиши, извещающие о спектаклях хореографической студии в Ленинградском ДК имени Горького. Один из них — «Аистенок» — стал первым полновечерним балетом автора. Чтобы выйти после спектакля на поклоны, 20-летний Григорович одолжил у товарища пиджак.

Историческая одежка не сохранилась. Зато в изобилии представлены великолепные костюмы Сулико Вирсаладзе — многолетнего сотрудника и друга мастера. Поражает театральное чутье этого гения сцены. Вблизи абсолютно невзрачные, изделия на отдалении впечатляют богатством фактуры и тщательностью отделки.

В центре «хронологического» зала — елка под потолок. Рядом — куклы и аксессуары из «Щелкунчика». Этот балет уже много лет украшает новогоднюю афишу Большого театра, Григорович родился 2 января — так что можно сказать, преподнес себе эту постановку к дню рождения. Елка в Бахрушинке украшена шарами и куклами — персонажами сказки Гофмана. Все они — из коллекции хореографа, подаренной им музею.

Фото: пресс-служба Театрального музея им. А.А.Бахрушина

Из архива Григоровича заимствованы также многие экспонаты «личного» зала. Без них, по словам куратора Родионова, «выставке не хватило бы интимности». На фотографиях — профессиональных и любительских — жена и муза хореографа Наталья Бессмертнова. Без малого 40 лет они шли по жизни вместе. Весть о ее смерти застала Григоровича в Сеуле, где он ставил «Ромео и Джульетту».

«Она никогда не говорила о себе, всё больше о Григоровиче. И к врачам не обращалась, боялась его расстроить, — сказал тогда «Известиям» друг и партнер Натальи Бессмертновой, экс-премьер Большого театра Юрий Васюченко. — Она была его опорой, его жизнью, самым верным и преданным помощником. Ему 81 год, и что сейчас с ним будет, представить не могу...»

Прошло девять лет. Григорович по-прежнему бодр и деятелен. Он живой пример того, как творчество способно исцелять и придавать силы. Особенно творчество балетное — с его немалой физической отдачей. По периметру третьего зала — балетный станок, в центре — огромная фотография Нины Аловерт: Григорович на балконе нью-йоркского небоскреба: широкая улыбка, победно вскинутая рука. Да здравствует триумфатор!



А на стенах и в оконных проемах снова фотографии — уже вне хронологии, сплошным ярким потоком. Джон Крэнко, Бронислава Нижинская, Джером Роббинс, Джордж Баланчин, Марк Шагал, Серж Лифарь, Тамара Туманова, Ролан Пети, Касьян Голейзовский, Вера Каралли… Многие из изображенных рядом с русским хореографом давно стали легендой. Но Григорович, в отличие от этих славных, — легенда здравствующая.

Выставка в ГЦТМ имени Бахрушина продлится до 26 февраля.