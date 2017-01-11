Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В культурной столице России обокрали библиотеку

Но похитили оттуда не книги, а оргтехнику

Неизвестные обокрали библиотеку в одном из районов Санкт-Петербурга.

Однако пропали из читального зала не книги, а оргтехника.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ИА «Невские Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербург и Ленобласти.

В правоохранительные органы обратилась заведующая библиотекой.

По ее словам, пропали комплектующие двух системных блоков. Не стало материнской платы, оперативной памяти и сетевого провода.

Сейчас злоумышленников ищут.

Известия // среда, 11 января 2017 года

В культурной столице России обокрали библиотеку

Но похитили оттуда не книги, а оргтехнику

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке