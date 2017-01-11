В культурной столице России обокрали библиотеку

Но похитили оттуда не книги, а оргтехнику
Неизвестные обокрали библиотеку в одном из районов Санкт-Петербурга.
Однако пропали из читального зала не книги, а оргтехника.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ИА «Невские Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербург и Ленобласти.
В правоохранительные органы обратилась заведующая библиотекой.
По ее словам, пропали комплектующие двух системных блоков. Не стало материнской платы, оперативной памяти и сетевого провода.
Сейчас злоумышленников ищут.