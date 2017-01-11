Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Во Владивостоке сотрудник ФСБ спас из горящего детсада шестерых детей

Как рассказал прапорщик, все остальные свидетели пожара просто стояли и снимали ЧП на телефоны

Во Владивостоке нашли неизвестного героя, который 4 января вытащил из загоревшегося частного детского сада семь человек — шестерых детей и воспитательницу. Им оказался прапорщик Алексей Пузанов, рядовой сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, передает РИА PrimaMedia.

Как рассказал сам Пузанов, в свой выходной день он ехал на автомобиле по улице Третьей Шоссейной и увидел, что поблизости загорелся дом. Подъехав к полыхавшему зданию, он увидел женщину на втором этаже, которая взывала о помощи. По его словам, столпившиеся зеваки снимали происходящее на телефоны. Никто не пытался помочь, рассказал Пузанов.

В двухэтажном доме располагался частный детский сад, в котором на тот момент находилось шестеро воспитанников. Самому старшему из них не было и двух лет. Воспитательница по очереди скидывала детей на руки Алексею. Затем Алексей вместе с братом, оказавшимся неподалеку, по подставленной лестнице вытащили из окна терявшую сознание от дыма женщину. Вскоре после этого крыша рухнула.

На работе героя наградили — вручили именные часы и обещали представить к государственной награде.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Во Владивостоке сотрудник ФСБ спас из горящего детсада шестерых детей

Как рассказал прапорщик, все остальные свидетели пожара просто стояли и снимали ЧП на телефоны

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке