Во Владивостоке сотрудник ФСБ спас из горящего детсада шестерых детей

Во Владивостоке нашли неизвестного героя, который 4 января вытащил из загоревшегося частного детского сада семь человек — шестерых детей и воспитательницу. Им оказался прапорщик Алексей Пузанов, рядовой сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, передает РИА PrimaMedia.

Как рассказал сам Пузанов, в свой выходной день он ехал на автомобиле по улице Третьей Шоссейной и увидел, что поблизости загорелся дом. Подъехав к полыхавшему зданию, он увидел женщину на втором этаже, которая взывала о помощи. По его словам, столпившиеся зеваки снимали происходящее на телефоны. Никто не пытался помочь, рассказал Пузанов.

В двухэтажном доме располагался частный детский сад, в котором на тот момент находилось шестеро воспитанников. Самому старшему из них не было и двух лет. Воспитательница по очереди скидывала детей на руки Алексею. Затем Алексей вместе с братом, оказавшимся неподалеку, по подставленной лестнице вытащили из окна терявшую сознание от дыма женщину. Вскоре после этого крыша рухнула.

На работе героя наградили — вручили именные часы и обещали представить к государственной награде.