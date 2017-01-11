Прогноз Moody's: в 2017 году ВВП в России вырастет на 1%

Рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует рост ВВП России в текущем году на 1%.

«Агентство Moody’s ожидает, что после двух лет рецессии Россия, чья экономика несоизмеримо больше экономик других стран СНГ, в 2017 году покажет положительный, хотя всё еще скромный, рост ВВП на уровне 1%. Это будет способствовать улучшению положения во всем регионе благодаря торговым и финансовым связям между странами», — отмечается в сообщении международного рейтингового агентства.

Эксперты полагают, что стабилизация цен на нефть стала причиной некоторого ослабления давления на экономику и бюджеты девяти стран СНГ.

Однако общий прогноз на 2017 год всё же негативный, подчеркивают эксперты, это обусловлено медленными темпами восстановления экономик стран СНГ.