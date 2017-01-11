Песков: у Москвы нет компромата на Трампа и Клинтон, это чушь

У Москвы нет компромата на избранного президента США Дональда Трампа и его бывшую соперницу на выборах Хиллари Клинтон. Все сообщения об обратном — «абсолютная чушь» и «бульварное чтиво». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация, и это полная чушь. Кремль не занимается сбором компромата», — подчеркнул Песков, добавив, что доклад американских спецслужб о наличии компрометирующих сведений можно охарактеризовать как pulp fiction, то есть низкопробное, бульварное чтиво.