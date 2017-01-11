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Песков: у Москвы нет компромата на Трампа и Клинтон, это чушь

Сообщения об этом представитель Кремля назвал бульварным чтивом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

У Москвы нет компромата на избранного президента США Дональда Трампа и его бывшую соперницу на выборах Хиллари Клинтон. Все сообщения об обратном — «абсолютная чушь» и «бульварное чтиво». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация, и это полная чушь. Кремль не занимается сбором компромата», — подчеркнул Песков, добавив, что доклад американских спецслужб о наличии компрометирующих сведений можно охарактеризовать как pulp fiction, то есть низкопробное, бульварное чтиво.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Песков: у Москвы нет компромата на Трампа и Клинтон, это чушь

Песков: у Москвы нет компромата на Трампа и Клинтон, это чушьСообщения об этом представитель Кремля назвал бульварным чтивом

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