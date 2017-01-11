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Орловские коммунальщики сгружают снег с реагентами в овраг

Местные общественные организации опасаются, что весной ядовитые вещества могут оказаться в ближайшем водоеме

На работу городских коммунальных служб пожаловались представители общественного движения «Без ЯмОрловщина».

Речь идет об уборке с дорог снега с реагентами сотрудниками «Спецавтобазы».

В частности, активисты говорят, что 10 января после очистки тротуара вдоль одной из трасс снегоуборщик сбрасывал в овраг снег, перемешанный с пескосоляной смесью.

И это, как говорят в организации, происходит не в первый раз.

Общественники утверждают, что уже весной ядовитый снег растает и стечет в водоем поблизости.

Пока не сообщается, что в связи с происходящем намерены предпринять защитники окружающей среды, передает ресурс InfoOrel.ru.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Орловские коммунальщики сгружают снег с реагентами в овраг

Местные общественные организации опасаются, что весной ядовитые вещества могут оказаться в ближайшем водоеме

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