Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Коми

Два человека погибли, трое пострадали в Сыктывдинском районе Коми. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.

По данным ИА «Комиинформ», авария произошла накануне на трассе Чебоксары–Сыктывкар.

Установлено, что водитель автомобиля Chery направлялся из Сыктывкара в Киров, ему навстречу ехал фургон. На 760 км дороги водитель иномарки, выполняя маневр обгона, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил лобовое столкновение с грузовиком.

В результате ДТП на месте погиб пассажир иномарки, который находился на заднем пассажирском сиденье справа. Позже в машине скорой помощи скончался еще один пассажир автомобиля Chery — 26-летний мужчина, который в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье. Кроме того, пострадали водитель «легковушки» и двое пассажиров. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

Сообщается, что в течение года водитель иномарки привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД пять раз, из них два раза — превышение скорости.



В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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