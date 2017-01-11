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Более 400 тыс. россиян готовы осваивать бесплатную землю на Колыме

В целом в регионы Дальнего Востока готовы переехать почти 9 млн жителей РФ

Почти 9 млн россиян выразили желание переехать на Дальний Восток. Из них более 400 тыс. человек готовы осваивать земли в Магаданской области. Такие результаты опросов были озвучены на совещании губернатора региона Владимира Печеного с главами городских округов. Власти готовятся к третьему этапу реализации федерального закона о предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе, информирует ИА MagadanMedia.

На первом этапе жители ДФО могли получить гектар в пилотных округах, с 1 июля дальневосточники могли подать заявку на всей территории субъекта федерального округа. За семь месяцев подано 14 104 заявки, более 3 тыс. участков отдано в пользование. С 1 февраля 2017 года все граждане России смогут претендовать на дальневосточный гектар.

В Магаданской области уже сделано около 500 заявок, по 110 договорам земли предоставлены в пользование колымчанам. По словам Владимира Печеного, округа области в целом готовы к реализации третьего этапа закона, однако медленно идет учет границ уже представленных участков.

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, 20% россиян готовы переехать на Дальний Восток ради бесплатного участка.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Более 400 тыс. россиян готовы осваивать бесплатную землю на Колыме

В целом в регионы Дальнего Востока готовы переехать почти 9 млн жителей РФ

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