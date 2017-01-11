Зюганов предлагает признать суверенитет ДНР и ЛНР

Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал поддержать Донбасс и признать статус республик ДНР и ЛНР.

Выступая на заседании Госдумы, Зюганов рассказал о том, какую гуманитарную помощь оказала жителям Донбасса Россия: «Мы помогли детям прекрасного Донбасса. Мы только туда 58 конвоев отправили, 10 тыс. подарков. Давайте сейчас примем решение в поддержку Донбасса и признаем эти республики. Хватит издеваться над ними», — цитирует Зюганова «Федеральное агентство новостей».

Ранее к такому же решению призывал другой депутат от КПРФ Казбек Тайсаев.