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В Архангельской области может замерзнуть город

В северодвинских Яграх снова произошел пожар на местной ТЭЦ

Жилые дома в Яграх под Северодвинском вновь оказались под угрозой отключения энергии.

Причиной стал очередной пожар на ТЭЦ 1. Там зафиксировано открытое горение угольной пыли на кабельной трассе.

Два котла из шести имеющихся пришлось отключить.

Пока коммунальщикам удается контролировать ситуацию, перебоев в тепло­- и электроснабжении города не зафиксировано.

Как отмечает ресурс News29.ru, это уже третье ЧП на ТЭЦ с начала года.

Котлы из-за пожара отключали 5 января. Жители города оказались без тепла на несколько часов.

И через несколько дней в машинном отделении предприятия вновь произошел пожар. Тогда отключения котлов удалось избежать.

Отметим, сейчас в регионе около 0 градусов, однако в дальнейшем температура будет постепенно понижаться.

Известия // среда, 11 января 2017 года

В Архангельской области может замерзнуть город

В северодвинских Яграх снова произошел пожар на местной ТЭЦ

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