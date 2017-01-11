Адмирал Хабенский

​​​​​​​Константину Хабенскому исполнилось 45 лет. «Известия» поздравляют актера с юбилеем и предлагают вспомнить его лучшие киноработы.



«В движении» (Александр Гурьев, 2002)​​​​​​​



Фото: кадр из фильма



В режиссерском дебюте Филиппа Янковского Константин Хабенский сыграл преуспевающего московского журналиста. Его герой пишет в основном о светской жизни и сам уже стал привычной частью столичного гламура. Несмотря на то, что картину беспощадно ругали за глянцевость и поверхностность, к Хабенскому претензий не было: актер справился со своей задачей превосходно. Его Гурьев — легкомысленный и циничный весельчак, ежедневно просыпающийся в незнакомой постели, завораживает самых красивых женщин, забывая, что дома его любит и ждет красавица жена (Оксана Фандера).



«Ночной дозор» (Антон Городецкий, 2004)



После выхода фантастического фильма Тимура Бекмамбетова по роману Сергея Лукьяненко о Хабенском заговорила вся страна. Один из первых по-настоящему успешных отечественных блокбастеров возвел актера в пантеон звезд первого ранга и подарил ему запоминающийся образ светлого мага Антона Городецкого.



Год спустя полюбившийся зрителям персонаж вернулся на экраны в сиквеле «Дневной дозор», который стал не менее успешен, чем первая часть.



«Особо опасен» (Русский, 2008)



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В высокобюджетном 65-миллионном проекте Тимура Бекмамбетова Хабенский исполнил эпизодическую роль бывшего русского подрывника. Зато поработал в кадре с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем. Герой Хабенского поит избитого Уэсли Гибсона водкой и учит приманивать и взрывать крыс с помощью арахисового масла.



По словам Бекмамбетова, сниматься Хабенскому помогала сама Анджелина. В сценах, где его персонаж разговаривал с Фокс (героиня Джоли), актриса стояла за камерой и подыгрывала своему партнеру.



«Адмирал» (адмирал Александр Васильевич Колчак, 2008)



Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ ​​​​​​​



В историческом кинофильме Андрея Кравчука Хабенский блестяще сыграл роль руководителя Белого движения Александра Колчака. В исполнении актера герой получился "без страха и упрека": красивый, мужественный, отважный.



В тот момент, когда красные комиссары с гадкой ухмылкой на лицах, обнажающей подлость новой власти, провожали Колчака на казнь, в кинотеатрах прослезилась, пожалуй, вся многотысячная армия поклонниц Хабенского.



«Географ глобус пропил» (учитель географии Виктор Сергеевич Служкин, 2013)



Фото: Наше Кино



Роль учителя географии в фильме Александра Велединского по одноименному роману Алексея Иванова принесла Хабенскому все главные отечественные кинонаграды: приз «Кинотавра», Золотой орел и Нику.



Оставшийся без работы Виктор Служкин становится учителем мало ему известного предмета под названием география. Он много пьет, переживает разлад с женой, воюет с нерадивыми учениками, ведет их в поход, вопреки всему завоевывает авторитет, а потом вновь остается без работы, но обретает душевную гармонию.



«Хороший мальчик» (Александр Смирнов, папа Коли, 2016)



Фото: WDSSPR

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В фильме «Хороший мальчик», ставшим триумфатором последнего «Кинотавра», Хабенский сыграл роль отца главного героя Коли Смирнова. Немножко «поехавший» от безработицы и затворничества, глава семейства заставляет своих домашних жить по «космическому времени» — спать с перерывом в 36 часов.



В картине, продолжающей традиции советского подросткового кино, актер — неудачник, переплавивший жизненные поражения в личную философию нонконформизма. Нужно признать, что Александр Смирнов довольно мерзок, когда вымещает обиды на семье, но при этом чрезвычайно трогателен в своих попытках нежности.



«Коллектор» (Артур, 2016)



Фото: WDSSPR



Работа в остросюжетном монофильме Алексея Красовского «Коллектор» стала бенефисом Константина Хабенского. 74 минуты в кадре он один. Вдобавок к этому, актеру достался очень неоднозначный персонаж — представитель профессии, столь нелюбимой в российском обществе.



— Артур считает себя виртуозом своего дела. Когда его подставили и от него начали отворачиваться друзья, он перестает стремиться к карьерному росту и становится более человечным. Начинает задавать вопросы и себе, и тем, с кем общается по телефону, — людям, которые его окружают по жизни. Мы вместе, только когда нам хорошо? Что с нами случилось, почему это произошло? Ведь мы вместе учились и хорошо понимали друг друга, — рассказывал Константин Хабенский об этой роли в интервью «Известиям».

