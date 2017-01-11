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Город Севск Могут включить в список культурного наследия ЮНЕСКО

В настоящее время специалисты проводят исследования для выявления на начальном этапе выдающихся ценностей города

Один из древних городов Брянской области — Севск — может стать объектом списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как рассказал председатель брянского отделения Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Руслан Прокопишин, в настоящий момент специалисты проводят исследования для выявления на начальном этапе выдающихся ценностей исследуемой территории. Предполагается, что будут определены критерии, по которым объект может быть номинирован в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Дело в том, что в списки ЮНЕСКО попадают не только архитектурные памятники. Существует набор критериев — порядка десяти, — среди них природные, нематериальные и материальные культурные и другие составляющие. Если можно так выразиться — это поиск уникального кода территории, основанный на принципе выявления, сохранения и предъявления всех ценностей историко-культурного и природного потенциала», — цитирует Прокопишина NASHBRYANSK.RU.

Помимо Севска, аналогичную процедуру на данный момент проходят еще несколько брянских территорий, однако их представители ИКОМОСа пока не называют. Ожидается, что новые кандидаты на вхождение в списки ЮНЕСКО станут известны в конце следующего года, в ходе презентации на выставке в Совете Федерации, после чего начнется процесс подготовки документов.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Город Севск Могут включить в список культурного наследия ЮНЕСКО

В настоящее время специалисты проводят исследования для выявления на начальном этапе выдающихся ценностей города

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