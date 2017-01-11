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Деятельность пензенского МУПа заинтересовала ФАС

Его подозревают в нарушении закона о защите конкуренции во время переработки мусора

Антимонопольная служба заинтересовалась деятельностью пензенского муниципального унитарного предприятия (МУП) во время вывоза и утилизации мусора.

На МУП пожаловалась компания «Экопром», которая фактически не может поделить с ним один из местных полигонов бытовых отходов.

Последняя утверждает, сортирует мусор в соответствии с соглашением с ООО «Экопенза». Однако она не имеет на это права, если данный полигон уже используется другой компанией.

Теперь местному управлению ФАС предстоит разобраться, кто же по праву может работать на этой территории.

Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Известия // среда, 11 января 2017 года

Деятельность пензенского МУПа заинтересовала ФАС

Его подозревают в нарушении закона о защите конкуренции во время переработки мусора

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