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В Уфе проверят больницу, где женщина с травмой поднималась ползком

Пациентке с травмированной ногой пришлось подниматься в рентген-кабинет на четвереньках из-за отсутствия лестницы и проблем с лифтом

Прокуратура Уфы проведет проверку после случая, где в одной из местных больниц женщине с травмированной ногой пришлось подниматься на второй этаж в рентген-кабинет на четвереньках из-за отсутствия специальной лестницы и проблем с лифтом. Об этом сообщила старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова.

По информации ИА «Башинформ», инцидент произошел 10 января в поликлинике № 1 при Городской клинической больнице № 13. Дочь пожилой женщины, которой пришлось ползти к врачу, рассказала, что в данном медучреждении рентгеновский кабинет находится на втором этаже, а лифт не работает, пандусы и коляски отсутствуют. После появления в сети видеозаписи прокуратура Калининского района Уфы организовала проверку.

«В рамках проверки прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства об охране здоровья граждан, а также проверить исполнение руководством поликлиники обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг и контролю за исправностью в учреждении лифтового оборудования», — цитирует представителя прокуратуры «РИА Новости».

В Минздраве Башкирии сообщили, что специалисты ведомства выясняют все обстоятельства инцидента.

Известия // среда, 11 января 2017 года

В Уфе проверят больницу, где женщина с травмой поднималась ползком

Пациентке с травмированной ногой пришлось подниматься в рентген-кабинет на четвереньках из-за отсутствия лестницы и проблем с лифтом

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