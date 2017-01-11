Ульяновские ветеринары провели уникальную операцию

Ульяновские ветеринары провели операцию, подобно которой еще не было на практике.



Они удалили огромный камень из мочевого пузыря 14-летней собаки породы пекинес, сообщает ресурс 1ul.ru.

В клинику обратилась жительница Ульяновска, питомица которой по кличке Тина стала чувствовать себя некомфортно.



Она постоянно горбилась и болезненно реагировала на прикосновения к животу. После рентгена и УЗИ выяснилось, что у Тины камень в мочевом пузыре.

Хирурги приняли решение — срочная операция. В итоге она прошла удачно, специалисты удалили из мочевого пузыря собаки камень в диаметре около 2 см.

Как сообщает агентство, уникальность операции заключается в том, что таких размеров камни ветеринары еще не извлекали.

Сейчас Тина пошла на поправку.