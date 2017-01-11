Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Ульяновские ветеринары провели уникальную операцию

Они удалили из мочевого пузыря пекинеса камень размером 2 см

Ульяновские ветеринары провели операцию, подобно которой еще не было на практике.

Они удалили огромный камень из мочевого пузыря 14-летней собаки породы пекинес, сообщает ресурс 1ul.ru.

В клинику обратилась жительница Ульяновска, питомица которой по кличке Тина стала чувствовать себя некомфортно.

Она постоянно горбилась и болезненно реагировала на прикосновения к животу. После рентгена и УЗИ выяснилось, что у Тины камень в мочевом пузыре.

Хирурги приняли решение — срочная операция. В итоге она прошла удачно, специалисты удалили из мочевого пузыря собаки камень в диаметре около 2 см.

Как сообщает агентство, уникальность операции заключается в том, что таких размеров камни ветеринары еще не извлекали.

Сейчас Тина пошла на поправку.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Ульяновские ветеринары провели уникальную операцию

Они удалили из мочевого пузыря пекинеса камень размером 2 см

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке