Ульяновские ветеринары провели уникальную операцию

Они удалили из мочевого пузыря пекинеса камень размером 2 см
Ульяновские ветеринары провели операцию, подобно которой еще не было на практике.
Они удалили огромный камень из мочевого пузыря 14-летней собаки породы пекинес, сообщает ресурс 1ul.ru.
В клинику обратилась жительница Ульяновска, питомица которой по кличке Тина стала чувствовать себя некомфортно.
Она постоянно горбилась и болезненно реагировала на прикосновения к животу. После рентгена и УЗИ выяснилось, что у Тины камень в мочевом пузыре.
Хирурги приняли решение — срочная операция. В итоге она прошла удачно, специалисты удалили из мочевого пузыря собаки камень в диаметре около 2 см.
Как сообщает агентство, уникальность операции заключается в том, что таких размеров камни ветеринары еще не извлекали.
Сейчас Тина пошла на поправку.