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ПФК ЦСКА расторг контракт с латвийским полузащитником Цауней

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон

ПФК ЦСКА расторг контракт с латвийским полузащитником Александром Цауней.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, решение было принято по обоюдному решению сторон.

Соглашение футболиста с ЦСКА было рассчитано до лета 2019 года. Где продолжит карьеру 28-летний хавбек, не сообщается.

В свою очередь, Арсен Минасов, представитель Цауни, заявил «Спорт-Экспрессу», что футболисту предстоит перенести операцию и после нее будет понятно, какое будущее предстоит футболисту.

Цауня выступал за красно-синих с 2011 года, выиграв с ЦСКА три чемпионата России и два Кубка страны. В 2013–2015 годах футболист редко появлялся на поле в связи с многочисленными травмами. 

За латвийскую сборную полузащитник провел 41 встречу, в которых забил 11 мячей. В данный момент его трансферная стоимость составляет €300 тыс. До череды травм в 2013 году игрок оценивался в €3 млн.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

ПФК ЦСКА расторг контракт с латвийским полузащитником Цауней

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон

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