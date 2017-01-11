ПФК ЦСКА расторг контракт с латвийским полузащитником Цауней

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон
ПФК ЦСКА расторг контракт с латвийским полузащитником Александром Цауней.
Как сообщает пресс-служба армейского клуба, решение было принято по обоюдному решению сторон.
#ЦСКА и Александр Цауня расторгли контракт по обоюдному соглашению. Спасибо за всё, Саша! Успехов! https://t.co/59L67rWOZ9 pic.twitter.com/75y68tmGqI— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 11 января 2017 г.
Соглашение футболиста с ЦСКА было рассчитано до лета 2019 года. Где продолжит карьеру 28-летний хавбек, не сообщается.
В свою очередь, Арсен Минасов, представитель Цауни, заявил «Спорт-Экспрессу», что футболисту предстоит перенести операцию и после нее будет понятно, какое будущее предстоит футболисту.
Цауня выступал за красно-синих с 2011 года, выиграв с ЦСКА три чемпионата России и два Кубка страны. В 2013–2015 годах футболист редко появлялся на поле в связи с многочисленными травмами.
За латвийскую сборную полузащитник провел 41 встречу, в которых забил 11 мячей. В данный момент его трансферная стоимость составляет €300 тыс. До череды травм в 2013 году игрок оценивался в €3 млн.
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