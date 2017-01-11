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Песков: Убийство Немцова должно быть раскрыто рано или поздно

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление СКР о нескольких заказчиках преступления

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент надеется, что каждое преступление, подобное убийству Бориса Немцова, будет раскрыто. Таким образом, представитель Кремля прокомментировал слова заместителя СК РФ о том, что у убийства политика может быть несколько заказчиков.

Песков также напомнил слова президента о том, что подобные дела всегда являются чрезвычайно сложными.

«Вместе с тем президент исходит из того, что каждое подобное преступление, которое является вызовом обществу, должно быть рано или поздно раскрыто», — цитирует Пескова РЕН-ТВ.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Песков: Убийство Немцова должно быть раскрыто рано или поздно

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление СКР о нескольких заказчиках преступления

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