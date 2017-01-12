Российские болельщики ждут от Квята яркого выступления в Ф-1

Сезон-2017 станет четвертым в «Формуле-1» для гонщика Даниила Квята. Тренер российской звезды «Королевских гонок», эксперты и болельщики надеются, что новый год станет для нашего спортсмена успешным и определит его дальнейшую карьеру.

«Королевские гонки» — один из наиболее популярных видов спорта в нашей стране. Долгие годы российские любители «Формулы-1» следили за яркими выступлениями легендарного «Красного барона» Михаэля Шумахера, переживали за неуступчивого британца Дэвида Кулхарда, болели за флегматичных финнов Микку Хаккинена и Кимми Райконена, пока наконец в легендарных автомобильных гонках не появился первый представитель России — Виталий Петров. Вся страна болела за Петрова и его «Рено». И если первый сезон выдался для уроженца Выборга неплохим, то начало второго можно было назвать грандиозным — уже в первой гонке Виталий завоевал первый для России подиум — на Гран-при Австралии он занял третье место. К большому сожалению, этот подиум так и остался единственным призовым местом в «Формуле-1» в его карьере, и через год он покинул «Королевские гонки».

Долго скучать нашим болельщикам не пришлось. Всего через пару лет в самых престижных мировых автогонках зажглась еще одна российская звезда — уфимец Даниил Квят из категории тестовых пилотов переместился в когорту основных и показал весьма уверенные выступления в дочерней команде Red Bull Toro Rosso. Выступая в «конюшне» второго эшелона, он сумел набрать восемь очков в 19 гонках дебютного сезона.

— Даня отлично провел свой первый сезон за Toro Rosso, — поделилась с «Известиями» эксперт в мире автогонок, бывший менеджер первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова Оксана Косаченко. — Для молодого гонщика столь значимые успехи в не самой сильной команде, да еще и в дебютном сезоне, являются показателем его высокого класса. Ожидаемо, что после такого сезона он оказался на виду и ему предоставили более конкурентоспособный болид.

Успехи Даниила Квята не могли остаться незамеченными, и следующий сезон он начал за рулем болида одного из фаворитов «Королевских гонок» — команды Red Bull. Дебютный сезон за «быков» выдался для Квята поистине потрясающим: несмотря на многочисленные проблемы с болидом, он сумел набрать 95 очков в 13 гонках, в том числе занял второе место на Гран-при Бельгии. Итоговое седьмое место российского пилота в общем зачете многочисленные критики и эксперты оценили очень высоко — молодому гонщику пророчили большое будущее и борьбу за самые высокие места в следующем сезоне.

2016 год начался для Квята неудачно: уже в первой гонке на прогревочном круге машина заглохла. Затем был ряд локальных успехов, в том числе второй подиум в карьере — третье место на гонке в Китае. Однако это всё, что можно было занести в актив Даниила. После гонки в Поднебесной у Квята началась черная полоса — сначала авария на Гран-при России, затем понижение в классе и перевод во вторую команду — Toro Rosso. В дочернем коллективе дела Квята пошли еще хуже — в трех гонках подряд он и вовсе не смог добраться до финиша.

В межсезонье ходило множество слухов о том, что Red Bull может избавиться от молодого россиянина, однако эта информация не подтвердилась.

По мнению первого тренера Даниила Квята Павла Гуськова, продолжающего сотрудничество с Даниилом, российские болельщики вправе ожидать от самого успешного российского гонщика «Формулы-1» в истории нашей страны самых высоких результатов и бескомпромиссной борьбы в новом сезоне.



— Чего стоит ждать от Квята в новом сезоне? Только побед, — уверен Павел Гуськов. — В предстоящем сезоне Toro Rosso будет использовать двигатели «Рено», так что будем ждать от Дани хороших результатов. Первые несколько гонок уйдут на притирку, а дальше можно будет прогнозировать, на что нам рассчитывать. Квят покинул Red Bull из-за хитрых условий контракта Макса Ферстапенна. По условиям договора гонщик из Австрии должен был присоединиться к основной команде в середине сезона или имел право перейти в любую другую «конюшню». В итоге австрийцы не захотели терять перспективного гонщика и им пришлось пожертвовать Даней. Пауза пошла нашему спортсмену на пользу, так что в новом сезоне он покажет себя с лучшей стороны, его не будет тяготить всё то, что обрушилось на него ранее.

Мнение тренера Даниила Квята разделяет и эксперт Оксана Косаченко.

— Главная проблема Дани — огромное психологическое давление, которому он регулярно подвергался, — уже в прошлом, — резюмировала Оксана Косаченко. — В этом году ему будет намного проще выступать. Думаю, мы вправе ждать от него ярких гонок и достойных результатов!



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