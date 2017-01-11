С экс-чиновницы в Красноярском крае сняты обвинения в убийстве мужа

Экс-заместитель главы министерства экономического развития Красноярского края не будет обвиняться в организации убийства супруга. По данным регионального управления СК РФ, в поступках Надежды Маршалкиной не обнаружен состав преступления. Информация о том, что она заказала убийство своего мужа, не нашла подтверждений.

Как напоминает ИА KrasnoyarskMedia, чиновница в 2015 году стала ключевой фигурой коррупционного скандала. Занимая должность руководителя «Дирекции по развитию Нижнего Приангарья», Маршалкина помогла компании «Сибтранскомплект» выиграть госконтракт на 173 млн рублей. Позже она была арестована по подозрению в получении взятки в 14 млн рублей и автомобиля Mercedes-Benz ML 350. На суде прозвучали обвинения в участии в рейдерских захватах нескольких предприятий. Главный свидетель по делу Евгений Качкаев сообщил о попытках бывшего замминистра организовать убийство собственного супруга. Однако следователи установили, что эти обвинения бездоказательны.

В настоящее время Маршалкина остается фигурантом нескольких уголовных дел: о получении взятки в особо крупном размере, а также о совершении двух фальсификаций единого государственного реестра юридических лиц и двух фальсификаций решений общего собрания участников хозяйственного общества.