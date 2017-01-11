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Путин призвал защищать бизнес от необоснованных проверок

Глава государства поручил уделять этой сфере повышенное внимание

Бизнес должен быть надежно защищен государством, прокуратура должна продолжать работу в этом направлении. Об этом завил президент России Владимир Путин на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры.

«Добросовестный, честный, прозрачный бизнес должен быть надежно защищен со стороны государства, в том числе от необоснованных проверок и иного давления», — сказал глава государства.

Путин также призвал уделять этой сфере повышенное внимание.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Путин призвал защищать бизнес от необоснованных проверок

Глава государства поручил уделять этой сфере повышенное внимание

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