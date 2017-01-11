В Якутии изменили герб республики

Важный государственный символ Якутии стал выглядеть иначе. Еще 15 июня 2016 года глава республики принял закон о внесении изменений и дополнений в конституцию региона. Поправки касались семи статей документа. Одна из поправок изменила название самого региона — Республика Саха (Якутия). Теперь его необходимо писать на языке саха. Выглядит это так: Саха Өрөспүүбүлүкэтэ.

Как сообщает ИА SakhaNews, теперь утверждены изменения в республиканском законе «Об официальной символике», где прописаны государственные символы — герб, флаг и гимн. Отныне на официальном гербе Якутии наименование «Саха Республиката» заменено словами «Саха Өрөспүүбүлүкэтэ».