Путин: прокуратура обязана немедленно реагировать на нарушение законов

Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудники прокуратуры обязаны без промедлений реагировать на нарушения законов.

«Реакция прокуроров всех уровней на несоблюдение закона, на нарушение прав и свобод людей должна быть незамедлительной и действенной», — сказал Путин на собрании в честь 295-летия прокуратуры.

Также в ходе своей речи глава государства напомнил, что бизнес должен быть надежно защищен государством и прокуратура должна продолжать работать в этом направлении.