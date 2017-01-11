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Путин: прокуратура обязана немедленно реагировать на нарушение законов

Об этом российский президент заявил на собрании в честь 295-летия ведомства

Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудники прокуратуры обязаны без промедлений реагировать на нарушения законов.

«Реакция прокуроров всех уровней на несоблюдение закона, на нарушение прав и свобод людей должна быть незамедлительной и действенной», — сказал Путин на собрании в честь 295-летия прокуратуры.

Также в ходе своей речи глава государства напомнил, что бизнес должен быть надежно защищен государством и прокуратура должна продолжать работать в этом направлении.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Путин: прокуратура обязана немедленно реагировать на нарушение законов

Об этом российский президент заявил на собрании в честь 295-летия ведомства

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