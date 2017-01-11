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В Сочи пройдет первое молодежное первенство Европы по пинг-понгу

Сражаться за медали по настольному теннису будут 112 юных спортсменов

Первые в истории пинг-понга молодежное первенство Европы состоится в Сочи в начале февраля. В соревнованиях примут участие 112 лучших юниоров из 35 стран. В зале комплекса «Юг-Спорт» будут разыграны медали турнира в одиночном и парном разрядах, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Краснодарского края.

Это уже не первый крупный международный турнир по настольному теннису в России. В прошлом году в Екатеринбурге прошел лично-командный чемпионат Европы.

На первенстве в Сочи будут сражаться 56 спортстменов и 56 спортсменок из стран Европы. Игры в одиночном разряде пройдут в два этапа: групповой турнир, а затем плей-офф. Соревнования пар пройдут только по системе плей-офф. Турнир стартует 2 февраля и продлится четыре дня.

Известия // среда, 11 января 2017 года

В Сочи пройдет первое молодежное первенство Европы по пинг-понгу

Сражаться за медали по настольному теннису будут 112 юных спортсменов

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