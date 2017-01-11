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Сериал «Отель Элеон» запретили к показу на Украине

Его не спасла даже замена московского отеля на киевский

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ российского сериала «Отель Элеон» на территории страны в связи с тем, что ситком «произведен государством-агрессором».

«Отказано в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования» в связи с тем, что фильм «произведен государством-агрессором» после 1 января 2014 года, а значит, по украинскому законодательству, его трансляция на отечественном телевидении запрещена»,  приводит ТАСС комментарий пресс-службы ведомства.

В свою очередь, создатели «Отеля Элеон»  продолжения полюбившимся многим ситкома «Кухня»  сообщили «Известиям», что старались сделать всё, чтобы охватить как можно большую аудиторию.

«Специально для Украины у нас были отсняты отдельные дубли, где даже меняется текст,  пояснил актер «Отеля Элеон» Виктор Хориняк (бармен Костя). — Вместо Москвы  Киев. Мы сделали максимально всё, чтобы у зрителя сложилось ощущение, что отель находится на Украине. Сменили все названия и лейблы. В сериале снимается много артистов с Украины, зарабатывают свой хлеб. Я надеюсь, что эта мера временная. Может, в ведомстве не в курсе, что у нас отдельно снимается блок для Украины. «Отель Элеон», как и сериал «Кухня», полюбили миллионы людей, дети с удовольствием смотрят. Считаю, что мы несем добро и воспитательные ценности. Зачем запрещать  не понимаю».

На Украине за последние два года запрещены к показу более 500 российских фильмов и сериалов.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Сериал «Отель Элеон» запретили к показу на Украине

Его не спасла даже замена московского отеля на киевский

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